Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı - Son Dakika
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Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

12.03.2022 11:07

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi Bursa'da iki gündür yoğun ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışında trafik polisleri vatandaşların refahı için mücadele etti.

Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi

BURSA - Bursa'da iki gündür yoğun ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışında trafik polisleri vatandaşların refahı için mücadele etti. Ana ve ara arterlerde görev yapan trafik ekipleri yolda kalan sürücülerin imdadına yetişti.

Gece gündüz Bursa'nın ana yolları, caddeleri ve bazı sokaklarında nöbet tutan ekipler kapanan yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşarken, kar küreme ve tuzlama araçlarının koordinesinde büyük bir rol alıyor.

Çoğunluğu dikkatsiz sürücü ve kış lastiği olmayan araçların sebep olduğu aksaklıklara müdahale eden ekipler; trafiğin açılması için ise canla başla çalışıyor. Yolda kalan araçları ittiren ve sürücülere yardımcı olan ekipler vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı
Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı
Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı
Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı
Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

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Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı - Son Dakika
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