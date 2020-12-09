Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Osmangazi ilçesi Soğanlı Kavşağı'nda 34 JT 9432 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 3 kişiyi, izin belgesi olmadığını tespit edince için araçtan indirdi.

Bursa 'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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