Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da 40 bin kişinin hayatı böyle kurtuldu

BURSA - Bursa emniyeti tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 10 kilogram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.