Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

10.02.2021 10:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuştucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Sinanbey Mahallesi Refah Sokak'taki bir adresi takibe aldı. Takibin sonunda da adrese, Narkotik Grup Amirliği koordinesinde İnegöl KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 502 gram bonzai, 35 gram metanfetamin, 21 ecstacy, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 3 bin 670 TL ele geçirildi.

C.G., D. H., M. Ç., F. K., E. K., A.O.A., C. Ö., D.B., A.K., M.T.Ö. ve E. Ç. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Akrabalar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü: 3'ü Polis 6 Yaralı Akrabalar Arasında Çıkan Tartışma Kavgaya Dönüştü: 3'ü Polis 6 Yaralı

Uyuşturucu, İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Boyun Ağrısı Çeken Sporcu Hayatını Kaybetti
12:26 Acı haberi kız arkadaşı verdi! 30 yaşındaki ünlü sporcu anevrizma nedeniyle hayatını kaybetti
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement