Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

- Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11'tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 500 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 350 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.