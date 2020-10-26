Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
26.10.2020 11:06
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 3 Kilo 650 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 960 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? WhatsApp sohbetlerde "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek