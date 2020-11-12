Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi'nde yaşayan İ.A. ve İ.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı yapımında kullanılan pürmüz, 1 av tüfeği, 3 oluklu bıçak, 1 tabanca şarjörü, çok sayıda mermi, 100 gram kenevir tohumu, 1570 gram esrar ele geçirildi.İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve İ.G., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.