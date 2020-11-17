Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

17.11.2020 00:58
Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İznik Emniyet Müdürlüğü narkotik birimi ilçe merkezinde ki bir iş yerine baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramalarsa, 130 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve uyuşturucu aparatları ele geçirdi. Ö.A, F.B ve Ü.T olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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