Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 4 kilo esrar ele geçirildi.
Bursa'da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 4 kilo 100 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, A.E., A.B., H.İ.Ö. ve A.Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:43 - Kaynak: İHA
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