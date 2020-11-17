Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda, E.A. (26), B.Ü. (68), E.Y.B. (29) ve A.Y. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 700 gram esrar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA