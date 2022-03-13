Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

13.03.2022 10:20
Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mudanya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyarıcı madde ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Polis şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 10,42 gram metamfetamin ile 16,81 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu ele geçirdi. Yakalanan şüphelilerden S.P, Ö.M, S.E. ve H.T'ye "uyuşturucu ticareti yapmaktan", E.T'ye ise "madde kullanmaktan" işlem yapıldı.

Zanlılar emniyetteki ifadeleri ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
BUDO'da sefer iptalleri BUDO'da sefer iptalleri Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:26:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement