Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelide bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.K, D.T, E.A, B.A, G.B, B.G, T.O, B.A, N.Ö. ve C.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 430 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik ecza tablet, 1 hassas terazi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.