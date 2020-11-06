Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda 200 gram metamfetamin, 20 gram esrar, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti