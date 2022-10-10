Son dakika haberi: BURSA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 3 GÖZALTI

BURSA'da uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda 92 yeşil reçeteyle satılan hap ve 69 captagon ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sinandede Mahallesi'nde şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler, C.Ç. (41) ve M.T.'nin (31) üstünden bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguda kullanıcı olduklarını, uyuşturucuyu M.İ.'den (30) aldıklarını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.İ.'nin evine operasyon düzenledi. Baskında M.İ. gözaltına alınırken, evdeki aramada 92 yeşil reçeteyle satılan ilaç ile 69 captagon hap, bir miktar metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.