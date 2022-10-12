Son dakika haberi... Bursa'da yakalanan hırsızlık şüphelisi iki kardeş tutuklandı

Bursa'da 5 araç ve bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kardeş tutuklandı.

Polis ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bazı hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan H.İ.Ç. (32) ile kardeşi Y.Ç. (29) olduğunu belirledi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalıntı eşyalarla gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.