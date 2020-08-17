Son dakika haberi: Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında çıkan orman yangını kontrol altında - Son Dakika

Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Üçevler mevkisinde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 10 arazöz, bir ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 dozer, 2 treyler, 4 hizmet aracı, 6 teknik personel, 6 muhafaza memuru ve 60 yangın söndürme işçisiyle müdahalede bulunuldu.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesince 30 araç ve 50 personel, Nilüfer Belediyesine ait 5 tanker, Mudanya Belediyesinden 2 tanker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) de 4 araç ve 20 personel sevk edildi.

65 araç ve 142 personelden oluşan ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının, çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor." ifadesini kullandı.

Yangının, yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanında zarara yol açtığı bildirildi.

Şüpheli gözaltında

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim altında." diye konuştu.

Canbolat, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını aktardı.

Öte yandan, yangını çıkardığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce yakalanan V.O. (37), emniyet müdürlüğüne getirildi.

Zanlının, bir araçla bölgeye geldiği ve "payp" adı verilen cam aparatla uyuşturucu kullandıktan sonra yangını çıkartıp olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Şüphelinin, çevredeki güvenlik kameralarınca belirlenerek takibe alınan aracının Küçük Sanayi Sitesi civarında olduğu tespit edildikten sonra bu bölgede yakalandığı öğrenildi.