Son dakika haberi! Bursa'da yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bursa'da yol verme kavgası kamerada

17.03.2022 08:47
Son dakika haberi! Bursa'da yol verme kavgası kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da halk otobüs şöförü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da halk otobüs şöförü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yediselviler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmeyesi kavga son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

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Otomobil, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bursa'da yol verme kavgası kamerada - Son Dakika


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