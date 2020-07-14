Son dakika haberi: Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Son dakika haberleri... BURSA'da seyir halindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

BURSA'da seyir halindeki otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüs muavini Selçuk Ergün hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa- İzmir Otobanı Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a giden Şahin Korkut idaresindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu kıntrolden çıktı. İçerisinde 31 yolcu bulanan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir süre sürüklendi. Kaza sırasında Selçuk Ergün, yan yatan otobüsün kırılan camından yola savruldu. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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MUAVİN ÖLDÜ, 16 YOLCU YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kaza yerine ulaşan ekipler, candan savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen muavin Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirlerken, 16 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan yolcular ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

OTOYOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Devrilen otobüsün kaza yerinden kaldırılmasının ardından olay yeri itfaiye ekipleri tarafından yıkandı. Yolun temizlenmesinin ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavilerine hastanelerde devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 05:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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