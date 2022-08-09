Son dakika haberleri! Bursa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bursa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

09.08.2022 05:19

Son dakika haberi: Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı.

Bursa'da bir otomobil çimleri sulayan sulama tankerine arkadan çarptı. 4 aracın karıştığı feci kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı. Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu'nun Bursa'ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk Bursa'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Bursa'daki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı Bursa'da zincirleme kaza : 1'i ağır 5 yaralı
Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:19 Araç sahiplerine kötü haber! Dün 1 lira ucuzlayan motorine bugün 82 kuruş zam geldi
00:04 Eintracht Frankfurt'u deviren Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı beşinci kez müzesine götürdü
23:50 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na YSK yanıtı: Çok sorunlu bir ifade
23:27 Diyarbakır'da 20 yıllık 'kız kaçırma' kavgası! Çok sayıda kişi bıçaklandı
23:21 İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Sabah saatlerinde başlayacak sağanak 5 ilçede çok etkili olacak
23:12 Kovanlardaki acı balı yiyen ayı kendinden geçti! Görüntüler gülümsetti
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 05:29:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement