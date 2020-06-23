Son dakika haberi: Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Son dakika habere göre Bursa'da geçen pazar meydana gelen selde 7'si ağır 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

Bursa'da geçen pazar meydana gelen selde 7'si ağır 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Haziran'daki aşırı yağışların kentte sel ve su baskınlarına neden olduğu, 17 ilçenin 12'sinde hasar veya can kaybının olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri ile yollar ve altyapıda zararlar olduğu aktarıldı.

Bina hasar ve zarar tespitine ilişkin çalışmaların tamamlandığı duyurulan açıklamada, tarım hasar tespitine de saha ekiplerince devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen 500 bin lira acil yardım ödeneğinin valilikçe en kısa zamanda dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Haziran'da yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen 4 bölgede bugün itibarıyla 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. 4 112 ekibi, 4UMKE ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

3 ilçede 7 ağır, 26 hafif hasarlı bina tespit edildi

Açıklamada, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip 24 personelle hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edilerek, "Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 6 ağır hasarlı (3 konut, 3 depo), 22 hafif hasarlı bina,

Kestel Kayacık Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina,

Orhangazi Bayırköy Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina,

Orhangazi Yenisölöz Mahallesi'nde 2 az hasarlı bina, Kestel Narlıdere Mahallesi'nde 1 istinat duvarının yıkıldığı, İznik Müşküle Mahallesi'nde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Karayolları 14. Bölge, Orman Bölge ve DSİ 1. Bölge müdürlükleri, Yıldırım ve Kestel belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait toplam 19 iş makinesiyle altyapı ve teknik destek çalışmalarının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) 236 personel, 65 iş makinesiyle altyapı çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

6 ilçede 30 bin 500 dönüm tarım alanı zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce selden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının 6 ekip ve 19 personelle Dudaklı, Narlıdere, Barakfakih, Serme, Gölcük ve Aksu mahallelerinde sürdüğüne değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kestel'de 12 bin dönüm, 17 kuzu, 58 arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan, İznik'te 3 bin 250 dönüm, Gürsu'da 5 bin dönüm, Yenişehir'de 7 bin 250 dönüm, İnegöl'de 2 bin 500 dönüm, Orhangazi'de 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bugün itibarıyla tespit edilmiştir. İl Defterdarlığımız tarafından zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek anlamında toplam 44 personelle çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 118 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 193 vatandaşa psikososyal destek sağlanmıştır. Kestel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bugün itibarıyla Dudaklı Mahallesi'nde sel felaketinde zarar gören 63 kişinin hesabına toplamda 130 bin 500 lira nakdi yardım yatırılmıştır."

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 03:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]