Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu

04.03.2022 13:38
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu

Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı.

BURSA'da araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 Şubat'ta Nilüfer ilçesi, Balat Mahallesi, Hizmet Sokak'ta meydana geldi. Araç kiralama meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine ateş açtı. Kavgada B.G. (18) ile G.K. (20) yaralanırken, şüpheliler M.E. (23), R.E. (22), Y.B. (23), B.C. (25) ile U.B. (21), Ö.G. (26), Ö.D. (20) ve V.E. (20) kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kaçtığı 16 AFH 436 plakalı otomobili, Bursa Şehir Hastanesi'nin girişinde ön camı kırık, park halinde buldu. Olayda kullanıldığı düşünülen pompalı tüfek ile 2 tabanca ise otomobilin yanındaki iş makinesinin silindir kısmında ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerden 2'sini gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer 6 kişi de yakalandı. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu
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Tragger, Balat, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa'daki silahlı kavgada gözaltı sayısı 8 oldu - Son Dakika


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