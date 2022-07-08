Son dakika: Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü

08.07.2022 15:30

Son dakika gelişmesine göre Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldüBURSA Bursa'da hurdacı da işlenen cinayet, 24 saat geçmeden çözüldü.

Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü

BURSA Bursa'da hurdacı da işlenen cinayet, 24 saat geçmeden çözüldü. Uzun uğraş sonunda, yaklaşık 20 kişinin sorgulanmasının ardından çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İstihbarat ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile çözülen cinayetin iki kişi tarafından darp edilerek işlendiği öğrenildi. Olay, dün Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Oğlu Orhan Yakut babasını defalarca arama sonucu ulaşamayınca, 122'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Yakut'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Mustafa Yakut'un kafasına sert bir cisimle vurulduğu ve darp edildiği tespit edildi. 20 ayrı kişiyi sorgulayan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. ve F.T. (20)'nin olay yerine geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon sonrasında iki şüpheli, kiraladıkları araçla yakalandı. Ele geçirilen iki şüpheli deliller ve polisin araştırması sonucunda suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları ve maktülün cebinde para gördükleri, sonrasında tel örgüden atlayarak şahsı darp ederek paralarını aldıklarını itiraf ettiler. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önce de, hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
İngiltere'de istifa eden bakan ve milletvekili sayısı 31'e yükseldiHükümetin 5'te 1'i son 24 saatte istifa etti İngiltere'de istifa eden bakan ve milletvekili sayısı 31'e yükseldiHükümetin 5'te 1'i son 24 saatte istifa etti 'Kurban eti ilk 24 saat 0-4 derecede muhafaza edilmeli' 'Kurban eti ilk 24 saat 0-4 derecede muhafaza edilmeli'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:32:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement