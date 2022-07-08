Son dakika: Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü

Bursa'daki sır cinayet 24 saat geçmeden çözüldü

BURSA Bursa'da hurdacı da işlenen cinayet, 24 saat geçmeden çözüldü. Uzun uğraş sonunda, yaklaşık 20 kişinin sorgulanmasının ardından çözülen cinayetin 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa İstihbarat ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile çözülen cinayetin iki kişi tarafından darp edilerek işlendiği öğrenildi. Olay, dün Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Oğlu Orhan Yakut babasını defalarca arama sonucu ulaşamayınca, 122'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Yakut'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Mustafa Yakut'un kafasına sert bir cisimle vurulduğu ve darp edildiği tespit edildi. 20 ayrı kişiyi sorgulayan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunmasından 12 saat önce R.Ö. ve F.T. (20)'nin olay yerine geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon sonrasında iki şüpheli, kiraladıkları araçla yakalandı. Ele geçirilen iki şüpheli deliller ve polisin araştırması sonucunda suçlarını itiraf etti. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları ve maktülün cebinde para gördükleri, sonrasında tel örgüden atlayarak şahsı darp ederek paralarını aldıklarını itiraf ettiler. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önce de, hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.