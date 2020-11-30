Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen 11 kişinin yargılandığı davada, tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 2'si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ise salonda hazır bulundu.

Hünkar Y. ve Mustafa D'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişi yakalamıştı. "Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.