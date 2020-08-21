Son dakika haberi: Bursa'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan Zambak, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zambak, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 02:41

Kaynak: AA

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