Bursa'daki zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren Gümüş'ün cenazesi Ordu'da defnedildi - Son Dakika

Bursa- Ankara kara yolunun Kestel ilçesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden Basri Gümüş'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Bursa'da kaldırıldığı hastanenin morgundaki işlemlerin ardından Gümüş'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Naaşı Ordu'nun Perşembe ilçesine getirilen Gümüş için Tepeköy Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi.
Gümüş'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.
Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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