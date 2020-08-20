Son dakika haberi: BURSA DEAŞ'LI TERÖRİST İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: BURSA DEAŞ'LI TERÖRİST İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenleme planı yaparken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenleme planı yaparken yakalanan DEAŞ'lı terörist B.A. ile ilişkili olduğu tespit edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A.?nın bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde vido görüntü çekip, kırmızı renkli bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.?nın, 2017- 2018 yıllarında, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına eylemler yaptığı saptandı.

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada, çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheliyi de gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'

B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DEAŞ'tan aldığım talimatla beş iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan 8 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. ve B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-

Son dakika haberi: BURSA DEAŞ'LI TERÖRİST İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BURSA DEAŞ'LI TERÖRİST İLE İLİŞKİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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