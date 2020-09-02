Kan davalısını öldürdü, 26 yıl sonra Bursa'da yakalandı MUŞ'ta kan davalısını öldüren ve hakkında adam öldürme suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 26 yıldır firari F.T., Bursa'da yakalandı. Olay, 1994 yılında Muş'ta meydana geldi. F.T. daha önce aralarında husumet bulunan kan davalısı G.E.'yi tuzak kurarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan F.T. hakkında Muş'ta kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açıldı. Dava sonucunda F.T. hakkında 36 yıl hapis cezası kararı verildi. 26 yıldır firari olan ve hakkında arama kararı bulunan F.T.'nin Bursa'da yaşadığı yönünde ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, F.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. F.T.'nin Yavuz Selim ve Arabayatağı mahallerinde gittiği kahvehaneler belirleyen ekipler, burada pusu attı. F.T. 26 yıl sonra Bursa polisi tarafından dün Arabayatağı Mahallesi Güçlü Sokak'ta kahveye gitmek isterken yakalandı. Gözaltına alınan F.T. ilk ifadesi için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.