Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika

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