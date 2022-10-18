Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

18.10.2022 10:50
Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Son dakika gündem haberine göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı, 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi.

Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı - Son Dakika
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