Son dakika haberi: Bursa'nın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Karacabey, Yıldırım, Gemlik, İnegöl ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin farklı zaman ve adreslere düzenlediği operasyonlar neticesinde 31 gram toz esrar, 21 gram kubar esrar, 20 gram selvia uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile uyuşturucu maddelere el koyulurken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. - BURSA