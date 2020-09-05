Son dakika haberi: Bursa'nın dahi çocukları - Son Dakika

Bursa'nın dahi çocukları

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Liselere Giriş Sınavı'nda tam puan alarak Bursa'yı başarıyla temsil eden öğrencileri ağırladı. Başkan Aktaş, elde edilen başarıdan dolayı şehir olarak gurur duyduklarını belirtti.

LGS sınavında 500 tam puan alma başarısı göstererek İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih eden Ömer Genç, Eren Gökkaya, Konuralp Yüce, Nilüfer İMKB Fen Lisesi'ni seçen Selim Serhan Türkmen ve Galatasaray Lisesi'ni kazanan Eren Bartu Engin ile Hasan Can Emirli, aileleriyle birlikte Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Gençlerle sohbet den Başkan Alinur Aktaş, roket mühendisliği, uzay ve havacılık mühendisliği, genetik mühendisliği gibi bölümleri hedefleyen öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi. Başarılarından dolayı aileleri ve öğrencileri kutlayan Başkan Aktaş, ülkenin zeki, çevik ve düşünen gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Dünyaya entegre olan Türkiye'nin yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Aktaş, bu açığın yeni nesille giderileceğine inandığını ifade etti. Bursa'da yürütülen GUHEM projesiyle uzay, havacılık ve pilotluk konusunda şehirde bir altyapının oluşacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Ülke olarak katma değeri yüksek teknolojiye odaklanmalıyız. Bunun da gümbür gümbür gelen yeni nesille olacağına inancımız tam. Bunun yanında ailenize, vatanınıza, bayrağınıza, milletinize bağlılığınızı ve sevginizi asla yitirmeyin. Gençlerimizin LGS'de elde ettiği başarıdan bizler de mutlu olduk. Tüm çocuklarımızın iyi eğitim almasını, bu doğrultuda hayata hazırlanmasını arzu ediyoruz. Altyapıdan üst yapıya kadar yaptığımız tüm çalışmalar onların mutluluğu için. Bursa'da böyle bir başarıyı görmek bizleri gururlandırdı. Bu vesileyle sınava giren tüm yavrularımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, öğrencilere hediye çeklerini takdim etti.