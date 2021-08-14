Son dakika haberi! Bursa'nın İnegöl ilçesinden selin etkilediği Kastamonu'ya su yardımı yapıldı - Son Dakika

İnegöl ilçesinden selden etkilenen Kastamonu'ya 1 tır su yardımı gönderildi.

Selin etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde su şebekelerinin tahrip olması nedeniyle İnegöl İlçe Belediyesinin organizasyonu ve vatandaşların yardımıyla bölgeye bir tır su yardımı yapıldı.

İnegöl İlçe Belediye Başkanı Alper Taban, tırın bölgeyi gönderilmesi öncesinde yaptığı konuşmada, dün itibarıyla bölgeye bir ekip gönderdiklerini belirterek, ekibin bugünden itibaren bölgedeki çalışmalara katıldığını bildirdi.

Bölgedekilerin alt yapı şebekelerinin yağışlardan dolayı dağıldığından öncelikli olarak suya ihtiyaçları olduğunu öğrendiklerini anlatan Taban, "Yardımseverlerimizin yardımlarıyla oluşturduğumuz bir tır suyu, öncelikli olarak bölgeye gönderiyoruz. Yine arkasından ihtiyaç olacak her konuda hazırlıklarımızı yapacağız. Bir kez daha bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbimden afetlerden bizleri korumasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise bölgedeki ekiplerin selden etkilenenler için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.