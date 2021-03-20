Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor

20.03.2021 17:03
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydan'ında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa'nın en büyük meydanı olacak Osmangazi Meydan'ında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin yeni cazibe merkezi olacak meydan inşaatında, yerin 24 metre altından yol seviyesine çıkılırken, otopark ve meydanın bir arada yer alacağı proje daha şimdiden büyük ilgi görüyor.

"Çalışmalarımız Hızla Sürüyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın yıllardır eksikliğini yaşadığı şehir meydanına kısa bir süre sonra kavuşacağını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğini belirten Başkan Dündar, "Bursa'ya vizyon katacak meydan projemizde yerin 24 metre altına indiğimiz kazı çalışmalarımız sonrasında otopark inşaatımız sıfır kotuna kadar yükseldi. Betonarme çalışmalarımız, etap etap devam ediyor. Bursalılar'ın yeni buluşma merkezi olacak Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalarımız, kar, kış, yağmur ve pandemi demeden aksamadan sürdü. İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

"Bu Güzel Yatırımları Bursa Geneline Yaymalıyız"

Bursa'nın projesi olan Osmangazi Meydanı'nı şehir dinamiklerine tanıttıklarını belirten Başkan Dündar, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile önceki dönem AK Parti Milletvekili Abdülmecit Alp'e şantiye alanını gezdirdi. Osmangazi Meydanı'nın hem 2000 araçlık otoparkı hem de meydan olarak şehrin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını ifade e den Şevket Orhan, "Aynı zamanda olası bir afet anında şehrin toplanma yeri olarak da düşünebiliriz. Çok güzel bir hizmet oluyor. Yatırımın yer altına yapılıp, üstünün de meydan ve sosyal alan olarak yapılması çok güzel planlanmış. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel yatırımları bütün Bursa geneline yayarız" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor
Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor

Mustafa Dündar, Şevket Orhan, Osmangazi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Bursa'nın Yeni Merkezi Osmangazi'de Yükseliyor - Son Dakika


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