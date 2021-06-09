Son dakika haberi... Bursa polisi 350 bin liralık hırsızlık yapan 5 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Bursa'da kullanılmayan bir dükkandan piyasa değeri 350 bin lirayı bulan elektronik eşya ve kabloları çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalanırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan ve piyasa değeri 350 bin lira tutan elektrik tesisat kabloları, trafo içerisindeki elektrik tesisatı, kamera kayıt cihazı, telefon santral cihazı ve kamera, 3 adet kayıt bilgisayarı ve UPS cihazı çalındı. Olay üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan 5 şüpheli M.Ş., M.F, M.Ç, E.S. ve K.İ. ve çalıntı cihazları sattıkları D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınan D.Ö. serbest kalırken, diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA