BURSA MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN 23 NİSAN'A ÖZEL KORTEJ - Son Dakika

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle motosikletle kortej yaparak, tur attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube müdürlüklerine bağlı motosikletli polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir kortej hazırladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda toplanan motosikletli polisler, motosikletleriyle önce Altıparmak ve Atatürk caddelerine geldi. Buradan Yıldırım ilçesine geçen ekipler, kentin en kalabalık mahallelerinden geçerek, evlerde olan kişileri siren çalarak selamladı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren korteji, Çevik Kuvvet Müdürlüğü Atlı Birlik Büro Amirliği'nde son buldu.