Gazeteci Nezir Asaroğlu, bugün öğlen saatlerinde ikamet ettiği sitenin otoparkında tanımadığı ve daha önce hiç görmediği iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan iki kişi olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri saldırganları yakalamak için harekete geçti. Saldırıda yaralanan Gazeteci Nezir Asaroğlu, darp raporu alırken, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı - Son Dakika

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