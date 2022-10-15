Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı

15.10.2022 17:25
Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı

Son dakika haber... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Gazeteci Nezir Asaroğlu, oturduğu sitenin otoparkında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Bursa Şehir Gazetesi sahibi Gazeteci Nezir Asaroğlu, oturduğu sitenin otoparkında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı.

Gazeteci Nezir Asaroğlu, bugün öğlen saatlerinde ikamet ettiği sitenin otoparkında tanımadığı ve daha önce hiç görmediği iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırıyı yapan iki kişi olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri saldırganları yakalamak için harekete geçti. Saldırıda yaralanan Gazeteci Nezir Asaroğlu, darp raporu alırken, emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bursa Şehir Gazetesi sahibi Nezir Asaroğlu'na saldırı - Son Dakika

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