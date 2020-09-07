Son dakika haberi... Bursa Uludağ Üniversitesinin güz yarıyılında uygulayacağı eğitim modeli belli oldu - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında uygulama ic¸eren programlar ile lisansüstü programlarda "karma egˆitim (hibrit)", digˆer programlarda ise "uzaktan egˆitim" yo¨ntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal medya hesabından, Üniversite Senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, tüm enstitülerde karma egˆitim olarak uygulanacak. Teorik dersler ve teorik ders ile bu¨tu¨nles¸en laboratuvar uygulamaları, uzaktan o¨gˆretim yolu ile c¸evrim ic¸i yapılacak.

Üniversitenin Tıp, Dis¸ Hekimligˆi, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar fakülteleri, Fen- Edebiyat Fakültesinin fen bölümleri ile Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar bölümleri ve devlet konservatuvarında karma egˆitimle hizmet verilecek.

Mühendislik, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Hukuk, Fen-Edebiyat fakültelerinin edebiyat bölümleri, Eğitim Fakültesinin güzel sanatlar dışındaki bölümleri ve İnegöl İşletme Fakültesinde uzaktan eğitime geçilecek.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknik Bilimler, İnegöl, Karacabey, Harmancık meslek yüksekokullarında karma egˆitim, diğer meslek yüksekokullarında uzaktan eğitim uygulaması yürütülecek.

Bazı programlardaki klinik uygulama veya into¨rn egˆitimleri, pandemiden korunma, fiziki kos¸ullar ve o¨gˆrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis¸ gruplar ile do¨nu¨s¸u¨mlu¨ olarak ilgili faku¨lteler tarafından planlanacak.

Salgın kos¸ulları ve korunma kuralları dikkate alınarak yapılacak karma egˆitime dahil olacak bölümlerin bu uygulamayı hangi şartlarda ve nasıl yapacakları, yönetim tarafından internet sitesinde ayrıntılı şekilde duyurulacak.