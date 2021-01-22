Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

22.01.2021 22:01
Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor, System.String[]

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Balıkesir ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar boş kaldı.

Eskişehir

Kentte kısıtlamadan muaf olanlar dışında cadde ve sokaklarda kimsenin kalmadığı gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 itibarıyla normalde yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklarda sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise oluşturulan kontrol noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi.

Çanakkale

Çanakkale'de de kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kent merkezinde saat 21.00'den itibaren sessizlik yaşanırken Kordon Boyu, İskele Meydanı, Demircioğlu ve Çarşı caddeleri boş kaldı.

Polis ekiplerince ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yapıldı.

Kütahya

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Bilecik

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

İşlek alanlar olan Tevfikbey Caddesi, Atatürk Parkı ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Yalova

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte önceden işlek olan sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da denetim yapılırken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika


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