Son dakika haberi: Bursaspor'dan geleceğe 'profesyonel' yatırım

Bursaspor, son dönemde 12 amatör oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Transfer yapamaması nedeniyle genç oyuncularına daha fazla yönelen yeşil beyazlı ekibin kamp kadrosunda, 25 altyapı oyuncusu bulunuyor.

Mali gerekçeler nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, öz kaynaklarına yöneldi. Mevcut Başkan Mesut Mestan, 30 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, 12 amatör oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Daha önce Bursaspor'un çeşitli yaş kategorilerinde amatör vize ile forma giyen Tayfun Bebek, Batuhan Toygar, Tuğbey Akgün, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Berat Altındiş, Bilal Güney, Zeynullah Türkay, Vefa Temel, Kerem Kök, Kerem Şen ve Abdülkadir Gül böylelikle profesyonelliğe geçiş yaptı.