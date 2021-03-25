Son dakika haberi! Bursaspor kadro istikrarını sağlamakta zorlandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursaspor kadro istikrarını sağlamakta zorlandı

25.03.2021 10:19
Son dakika haberi! Bursaspor kadro istikrarını sağlamakta zorlandı, System.String[]

Son dakika spor haberi... Sezona transfer engeli ile başlayan, kadrosuna takviye gerçekleştiremediği gibi önemli oyuncularını da kaybeden Bursaspor, sakatlık, kart cezaları ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro istikrarını sağlamakta zorlandı.

Sezona transfer engeli ile başlayan, kadrosuna takviye gerçekleştiremediği gibi önemli oyuncularını da kaybeden Bursaspor, sakatlık, kart cezaları ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro istikrarını sağlamakta zorlandı.

Yeşil beyazlı ekipte, birçok oyuncu sakatlık ve kart cezalarına bağlı olarak kritik randevularda forma giyemezken; teknik heyet de, buna bağlı olarak bazı mücadelelerde kadro oluşturmakta güçlük çekti. Bir dönem takımın çok büyük bir kısmının Kovid-19 hastalığına yakalanmasından ötürü, 12 eksik oyuncu ile GZT Giresunspor deplasmanına giden Bursa temsilcisi, hastalıklara da bağlı olarak, o süreçte çeşitli puan kayıpları da yaşadı.

Spor Toto 1'inci  Lig'de geride kalan 27 haftada en çok forma giyen Burak Altıparmak, 2 bin 283 dakika forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu, ligde sadece bir maçı kart cezası nedeniyle kaçırdı. Takımın en çok forma giyen ikinci ismi İsmail Çokçalış ise, sakatlıklar ve kart cezası sebebiyle 3 maçta forma giyemedi. Takımda en fazla formayı terleten üçüncü oyuncu Emirhan Aydoğan da, benzer nedenlerle 3 maçı kaçırdı, genç oyuncu Altay karşısında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Mevcut kadro içerisinde en fazla forma giyen 12 oyuncuya bakıldığında; en fazla maç kaçıran isim Özer Hurmacı oldu. Deneyimli oyuncu, kart cezaları ve sakatlıklar gibi nedenlerle bu sezon 11 maçta kadroda yer alamadı. Takımın genç oyuncularından Ramazan Keskin de, sakatlıklarına bağlı olarak 6 maçı kaçırdı. Ataberk Dadakdeniz ve Onur Atasayar'ın da 5 maçta kadroda yer alamadığı görüldü. Teknik heyet, sezon genelindeki eksikler nedeniyle ise altyapıdan birçok ismi A Takım'a dahil etti.


- Bursa
Son dakika haberi! Bursaspor kadro istikrarını sağlamakta zorlandı

Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bursaspor kadro istikrarını sağlamakta zorlandı - Son Dakika Spor


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