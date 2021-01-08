Son dakika haberi: Bursaspor, Orhan Özselek'i unutmadı
08.01.2021 10:52
Gelen son dakika haberine göre Bursaspor Kulübü, eski başkanı ve futbolcusu Orhan Özselek'i, vefatının 19'uncu yılında andı.
Bursaspor Kulübü, eski başkanı ve futbolcusu Orhan Özselek'i, vefatının 19'uncu yılında andı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un en önemli isimleri arasında yer alan, yeşil beyazlı kulüpte futbolculuk ve başkanlık yapan Orhan Özselek, vefatının 19'uncu yılında da unutulmadı. Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından şu mesaj yayımlandı: "Eski başkanlarımızdan ve futbolcularımızdan merhum Orhan Özselek'i aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." - BURSA
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