Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki idman öncesinde ilk açıklamalarını yapan İrfan Buz, camiaya önemli mesajlar verdi. Bursaspor'dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Her şeyden evvel burayı özlemişim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursa il sınırlarına geldiğim zaman hep sevinçliyim ama buraya, Özlüce'ye gelmek gerçekten benim için çok mutluluk verici. Şunu da belirtmek istiyorum; sayın başkandan teklif aldığımda hiç düşünmeyerek, özellikle bu durumda seve seve kabul ettim. Kalan 5 maçımız var. Çok mutluyum, buradaki insanlardan da inanılmaz destek alıyorum" diye konuştu.
Taraftara ve oyunculara da seslenen Buz, umut dolu mesajlar vererek, "Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; Onlar bize inansın, zaten desteği veriyorlar çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza da şunu söylemek istiyorum; bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız, öncelikle ilk maçımız Adanaspor ile. Adanaspor maçıyla birlikte pozitiflikle bir havayı yakalamamız gerekiyor. Ben takımıma inanıyorum. Süper Lig'de olmak zorundayız, her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Burada İrfan Buz değil, biz bunu yapacağız, taraftarımızdan hayır duaları alarak desteklerini hissedeceğiz. Adanaspor karşısında inşallah ilk galibiyetimizi alacağız. Maçlara tek tek bakacağız. Ben futbolculara yardımcı olacağım, eylemi gerçekleştiren futbolcular olacak" değerlendirmesinde bulundu.