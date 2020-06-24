Son dakika haberi | Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz: Biz kendimize bakacağız - Son Dakika

Son dakika haberi | Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz: Biz kendimize bakacağız

Son dakika gelişmesine göre Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ayağının tozuyla akşam antrenmanında takımın başında yer aldı. Deneyimli teknik adam ilk açıklamasında, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız" dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki idman öncesinde ilk açıklamalarını yapan İrfan Buz, camiaya önemli mesajlar verdi. Bursaspor'dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Her şeyden evvel burayı özlemişim. Burada olmaktan çok mutluyum. Bursa il sınırlarına geldiğim zaman hep sevinçliyim ama buraya, Özlüce'ye gelmek gerçekten benim için çok mutluluk verici. Şunu da belirtmek istiyorum; sayın başkandan teklif aldığımda hiç düşünmeyerek, özellikle bu durumda seve seve kabul ettim. Kalan 5 maçımız var. Çok mutluyum, buradaki insanlardan da inanılmaz destek alıyorum" diye konuştu.

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TFF 1'inci Lig'de sezonun bitimine 5 maçın kaldığını ve çok fazla konuşacak bir şeyin olmadığını dile getiren Buz, "İlk maçımıza çıkıp, 3 puanı aldıktan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. Bazı şeyler nasıl başlıyorsa öyle gider, biz de galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR'U HERKESE GURURLA ANLATIYORUM"

Bursaspor'un son durumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan tecrübeli teknik adam, "Benim için çok kaliteli bir takım var ve ben bu takıma inanıyorum. Şu anki pozisyonumuzda her futbolcumuz çok değerli. Final maçlarında herkesin enerjisine, vereceği maksimum katkıya ihtiyacımız var. Ben Almanya'da kalıyorum, bazen Bursa'yı anlatıyordum. Bursaspor, şu an TFF 1'inci Lig'de ancak Süper Lig şampiyonu bir takım. Bunu da herkese gururla anlatıyorum, sizlerden biri olduğum için gerçekten gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

"DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ OLAYLARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Taraftara ve oyunculara da seslenen Buz, umut dolu mesajlar vererek, "Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; Onlar bize inansın, zaten desteği veriyorlar çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza da şunu söylemek istiyorum; bizim değiştirebileceğimiz olayları değiştireceğiz. Biz kendimize bakacağız, öncelikle ilk maçımız Adanaspor ile. Adanaspor maçıyla birlikte pozitiflikle bir havayı yakalamamız gerekiyor. Ben takımıma inanıyorum. Süper Lig'de olmak zorundayız, her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Burada İrfan Buz değil, biz bunu yapacağız, taraftarımızdan hayır duaları alarak desteklerini hissedeceğiz. Adanaspor karşısında inşallah ilk galibiyetimizi alacağız. Maçlara tek tek bakacağız. Ben futbolculara yardımcı olacağım, eylemi gerçekleştiren futbolcular olacak" değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz: Biz kendimize bakacağız - Son Dakika Spor
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