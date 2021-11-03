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BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS - Son Dakika

BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

03.11.2021 15:28
BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

BEYKOZ'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddia edilen üç tutuksuz kadın sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

BEYKOZ'da 2018 yılında erkek arkadaşıyla sorunlar yaşayan I.A.'yı (30) yıldızname bakma ve büyü yapma vaadiyle 625 bin 650 lira dolandırdığı iddia edilen üç tutuksuz kadın sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş (46) "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 2 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılırken, 2 sanığın da ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki I.A.'nın avukatı "Sanıklar fikir ve eylem birliği içerisinde müvekkilimi dolandırıcılık kastıyla hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işlemişlerdir. Zararımız giderilmemiştir. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Söz alan sanık avukatları ise müvekkillerinin suçu işlediğine dair kanıtlanmış delil olmadığını öne sürerek, müvekkillerinin ayrı ayrı beraat etmesi yönünde talepte bulundu. Son sözü sorulan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ve Hatice Defne Balcı da mahkemenin beraat kararı vermesini istedi.

BİR SANIĞA CEZA, 2 SANIĞA BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş'i "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ile 2 bin 80 lira para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın üzerine atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi I.A.'nın sosyal medya hesabından fal bakıldığı ve çiftler arasındaki ilişkilerin düzeltildiğine dair bir paylaşım gördüğü anlatılmıştı. O dönem erkek arkadaşıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle sanıklarla iletişime geçen I.A.'nın yıldızname baktırdığı ifade edilmişti. İddianamede sanıkların fal bakma, büyü bozma gibi vaatlerle şikayetçiden 32 farklı işlemde toplamda 625 bin 650 lira para aldığı öne sürülmüştü. İddianamede sanık Balcı'nın banka hesap incelemesinde şikayetçinin her para gönderişinin ardından bir kısmının diğer sanık Irmak Avşar'a gönderildiği, Sevgin Mükerrem Ergüneş'in de komisyon aldığı öne sürülmüştü. İddianamenin değerlendirme kısmında sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçiyi hileli davranışlarda zincirleme suç kastıyla aldatarak ve dini duygu ile inançları istismar ederek kendilerine haksız menfaat elde ederek "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddia edilmişti.   İddianamede sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİSanık Mükerrem Ergüneş, mahkemede yapılan kimlik tespiti sırasında ilkokul mezunu olduğunu, yaşam koçluğu yaptığını ve aylık gelirinin 40 bin lira olduğunu söylerken, diğer sanık Irmak Avşar sosyal medya fenomeni olduğunu ifade etmişti. Savunma yapan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişti.


Dolandırıcılık, Hakaret, Medya, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜ YAPMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK DAVASINDA SANIĞA 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS - Son Dakika
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