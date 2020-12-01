Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor

01.12.2020 12:26
Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı' temel ilkesiyle hazırladığı kentsel dönüşüm modelini, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerinde uygulamaya başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı' temel ilkesiyle hazırladığı kentsel dönüşüm modelini, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerinde uygulamaya başlıyor. Hak sahipleriyle görüşmeler devam ederken, projenin hayata geçmesiyle bölge çarpık yapılaşmadan arındırılarak, çağdaş bir görünüm kazanacak.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan İzmir depreminin ardından ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olan kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve sosyal çöküntü alanlarının iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşümün startını verdi. Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde yapılacak 9425 metrekare alanlı birinci etabında vatandaşla görüşmelere başlandı. Projenin uygulanacağı alanda halen 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, zemin artı 7 kat olarak planlanan 3 blokluk projede toplam 133 daire yapılacak.

Yerinde dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı dönüşüm' temel ilkesi ile örnek bir projeyi Bursa'ya kazandıracak. Proje kapsamında hak sahipleri, hakedişlerinin en çok yüzde 30'una tekabül eden metrekareye kadar borçlanabilecekler. Projede hak sahiplerine 3 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Ortalama 24 ay içinde tamamlanması planlan projede, hak sahipleri, nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden 30 gün içinde tek seferde peşin ödemede yüzde 10 indirim hakkı kazanacak. Bunun yanında ödemeler nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden ilk aydan itibaren en fazla 24 ay kesintisiz taksitler halinde veya tapu devri sırasında güncel bedeli tek seferde ödeyebilecek.

Öte yandan proje alanı içindeki taşınmaz sahiplerinin talebi üzerine idarenin uygun bulması durumunda 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırılabilecek. Riskli bunun yapı sahipleri, kanun kapsamında kira yardımından da yararlanabilecek.

Dönüşüm Büyükşehir'le başlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi dokusuyla, geleceğe açılan kapısıyla kadim şehir Bursa için dönüşüm vaktinin geldiğini söyledi. Yarınların daha aydınlık, güvenli ve güzel olması için 'Dönüşüm Büyükşehirle Başlar' diyerek yola çıktıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bu süreci Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaş odaklı bir anlayışla kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir model ile başlatıyoruz. Kentsel dönüşümü fırsata çevirmek artık vatandaşlarımızın elinde. Depreme karşı, başta hak sahipleri olmak üzere, aile fertleri, mahallede yaşayan akraba ve komşularının da yaşamlarını dikkate alarak sürecin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor
Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Büyük dönüşüm Büyükşehir'le başlıyor - Son Dakika


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