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Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika

Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

10.12.2021 14:07
Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan C.Y. (16), ilk duruşmada tahliye edildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan C.Y. (16), ilk duruşmada tahliye edildi. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T. (12) ise duruşmada "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 hektarlık ormanlık alan ile çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangın ile ilgili dava, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Orman yangınını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan C.Y. duruşmaya SEGBİS aracılığı ile Alanya Cezaevi'nden katıldı. Orman yangınını başlattığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A.T., sanık avukatları ile 22 şikayetçiden 17'si ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü avukatları salonda hazır bulundu.

'ÇAKMAKLA KURU DALLARI TUTUŞTURDUM'

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade veren M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını belirterek "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. İstemiyordum, C.Y. beni tehdit edip, ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

Mahkeme başkanı M.A.T.'ye "Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle" deyince M.A.T. "Yangını C.Y. beni tehdit ettiği için çıkardım. Korktuğum için böyle ifade vermiştim. Yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Benim şimdiki ifadem; daha doğrudur" cevabını verdi.

'HUSUMET DUYMASI NEDENİYLE İFTİRA ATMIŞ OLABİLİR'

Tutuklu sanık C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek "Olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip, kaçardı. Kendisini bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim" diye konuştu. C.Y. suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını istedi. Duruşmaya katılan şikayetçiler de ev ve iş yerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME HEYETİ RAPOR İSTEDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, C.Y.'nin tahliyesine karar verdi. Mahkeme, M.A.T.'nin devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldırdı. Mahkeme heyeti, M.A.T.'nin olay tarihi itibarıyla işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'ndan rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Hazırlanan iddianamede, M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, C.Y. hakkında ise aynı suçlardan ve azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.

Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE
Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | 'BÜYÜK MANAVGAT YANGINI' DAVASINDA TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika
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