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Son dakika haberi! Büyük Taarruz'un başlatıldığı ilçedeki tarihi yapıda şehit ve gazilerin adı yaşatılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Büyük Taarruz'un başlatıldığı ilçedeki tarihi yapıda şehit ve gazilerin adı yaşatılıyor

04.12.2021 11:30
Son dakika haberi! Büyük Taarruz'un başlatıldığı ilçedeki tarihi yapıda şehit ve gazilerin adı yaşatılıyor

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde restorasyonu tamamlanan 1400'lü yıllara ait tarihi yapı, Belediye tarafından "Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi"ne dönüştürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde restorasyonu tamamlanan 1400'lü yıllara ait tarihi yapı, Belediye tarafından "Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi"ne dönüştürüldü. Merkezde 171 şehidin ve 215 gazinin isimleri künyeler şeklinde sergileniyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AA muhabirine, yaklaşık 1400'lü yıllarda inşa edilen ve ilçenin en eski tarihi binalarından olan yapının Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonunun 2018'de tamamlandığını hatırlattı.

Geçmişte hamam olarak kullanılan yapının Belediyeye tahsisi gerçekleştirildikten sonra "Tarihi ve önemli binada ne yapabiliriz?" diye düşünürken çok güzel proje geliştirdiklerini belirten Bozkurt şöyle konuştu:

"Şuhut'ta 1900'lü yıllardan bu yana şehitlerimiz olmuş. Şehit ve gazilerin hatırasını burada yaşatmak, isimlerini unutturmamak için böyle bir proje çalışması yaptık. Şu anda da sona geldik. 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Harekatı'nda, terörle mücadele operasyonlarındaki şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yaşatılması ana maksadımız. Merkezde 171 şehidin ve 215 gazinin isimleri künyeler şekilde ifade edilmiş durumda."

"İlçenin tüm şehit ve gazilerinin ismi merkezde yaşayacak"

Şuhut'un Kurtuluş Savaşı açısından çok önemli bir merkez olduğunu dile getiren Bozkurt, "25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan 1922 yılında kahraman ordumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmay heyeti burada harekatın son planlarını yapıyorlar. 26 Ağustos sabahı ordular Kocatepe'ye hareket ediyor ve orada büyük bir zafer kazanıyor." dedi.

Projenin fikir ve tasarım koordinatörü Murat Akarçay da Şuhutlu Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi Projesi'nin kurgusu açısından Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde ilk olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Akarçay, Şuhut'un 106 yıl boyunca vermiş olduğu tüm şehit ve gazileri bu proje kapsamında bir araya getirdiklerini vurgulayarak "Üzerinde yoğun araştırmalar yaparak bir ilçenin şehit ve gaziler haritasını bir araya getirdik. Bu konuda da Şuhut Belediyesinin sağladığı katkılarla Türkiye'ye örnek olması açısından bu projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Recep Bozkurt, Karahisar, Bozkurt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Büyük Taarruz'un başlatıldığı ilçedeki tarihi yapıda şehit ve gazilerin adı yaşatılıyor - Son Dakika


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