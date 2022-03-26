Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği

26.03.2022 16:27

Bir son dakika haberine göre Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği Büyükada'da 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı.

Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği

İSTANBUL - Büyükada'da 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tarihi binada maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Büyükada'da bulunan tarihi Splendid Palace otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı tarihi otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tarihi otelde maddi hasar oluştu. Öte yandan tarihi otel, Balkan Savaşları zamanında yeterli sayıda hastane olmaması yüzünden hastane olarak ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra Rus askerleri ile onların ailelerinin konaklaması için kullanıldığı öğrenildi.

Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği
Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği
Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Büyükada'da tarihi otelde yangın paniği - Son Dakika


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