Son dakika haberi: BÜYÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Büyükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mimaroba Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup karşılaştı. Gruplar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralanırken 20 yaşındaki Sıddık Özer hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahlı kavga ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:12

Kaynak: DHA

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