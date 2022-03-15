Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika
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Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu

15.03.2022 18:26
Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu Büyükçekmece'de Folkart İnşaat'ın yaptığı inşaat çalışması sırasında milyonluk villaların hasar görmesi olaylıyla ilgili site sakinlerinin yaptığı yazılı açıklamada, inşaat çalışmasının...

Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de Folkart İnşaat'ın yaptığı inşaat çalışması sırasında milyonluk villaların hasar görmesi olaylıyla ilgili site sakinlerinin yaptığı yazılı açıklamada, inşaat çalışmasının durdurulduğunu duyurdu.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde Folkart İnşaat tarafından yapılan "Nefes İstanbul" projesi sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan villalarda göçük ve kaymalar yaşanmıştı. Yaşanan söz konusu olayla ilgili villaları zarar gören site yönetimi ile site sakinlerinin yaptığı açıklamada, mahkemeye kararıyla inşaatın faaliyetinin durdurulduğu duyuruldu.

Site yönetimi tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sitemiz ve sitemize ait istinat duvarları 25 yıl önce 'fore kazı' üzerine perde betondan imar edilmiş ve bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Ancak ilgili inşaat şirketi kendi inşaat şirketi kendi inşaatını yaparken inşaat tekniğine uygun hiçbir önlem almadan mevcut 'fore kazık' üst bağlantı seviyesinden 4-5 metre aşağıya inmek suretiyle hafriyat yaparak kazıkların etrafını boşaltmış, bu nedenle perde beton duvarının çökmesine sebebiyet vermiştir" denildi.

"Konu mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili mahkemede inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir"

Şirketin 25 yıldır sağlam olan istinat duvarının kardan dolayı hasar gördüğünü ve sağlam olmadığını iddia ettiklerini ifade edildiği açıklamanın devamında ise, "Birçok ev sahibinin mağduriyetine sebep olmuştur. Bu durum karşısında gerek site yönetimi gerekse zarar gören site sakinleri tarafından konu mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili mahkemede inşaatın durdurulmasına karar verilmiştir. Sitemiz istinat duvarları incelendiğinde görüleceği üzere ilgili inşaat şirketi numune olarak yapmış olduğu evin imalatı sırasında gerekli önlemleri almış ve inşaat tekniğine uygun olarak istinat duvarının çok küçük bir bölümünü 'fore kazık' sistemiyle tahkim etmiştir. Ancak inşaatın sonraki aşamalarında bahse konulu önlem ve tahkimatları ihmal etmiş ve kazık sistemi yapmadan inşaatı sürdürmüştür. Bu ihmal sonucunda siteye ait 6 adet evde hasara sebebiyet vererek mağduriyete yol açmıştır" ifadelerine yer verilerek gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını talep ettikleri belirtildi.

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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika
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