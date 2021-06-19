Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE BERDAN MARDİNİ'NİN ESKİ EŞİ FATOŞ KARADEMİR'E SİLAHLI SALDIRI

Son dakika haber... BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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