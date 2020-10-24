Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece 'de İran uyruklu bir kişi, kaldığı villada silahla vurularak öldürüldü.

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek